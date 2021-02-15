Со вторника в Украине ожидаются двадцатиградусные морозы

Завтра в Украине местами пройдет снег, температура ночью от 0 ° до -10 °, на дорогах гололедица.

В Украине понедельник, 15 февраля, будет облачным, местами будет идти снег, температура в течение суток от 0° до -10°, на дорогах гололедица.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"Облачно с прояснениями. В западных, Житомирской, Винницкой, Черкасской областях небольшой снег, температура в течение суток 4-9 ° мороза. На остальной территории без существенных осадков; температура ночью 9-14 ° (на северо-востоке 15-20 °), днем 5-10 ° мороза; в южных областях ночью 5-10 °, днем 0-5 ° мороза", - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что на дорогах большинства областей гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с, ночью в Прикарпатье, днем в южных областях местами порывы 15-20 м / с.

В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура в столице ночью 10-12 °, днем 6-8 ° мороза, по области ночью будет 9-14 °, днем 5-10 ° ниже нуля.

На 16 февраля синоптики прогнозируют холодную погоду с температурой ночью до 16-21 ° мороза, на северо-востоке до -26 °, днем будет 8-13 ° ниже нуля.

В южной части на Закарпатье ночью температура составит 9-14 °, днем 3-8 ° мороза (на Закарпатье около 0 °).

17 февраля ночью будет 14-19 ° мороза, на северо-востоке столбики термометров опустятся до -22 °, днем будет 4-9 ° мороза; в западных областях ночью 6-12 ° ниже нуля, днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла.

В эти дни существенных осадков не ожидается, лишь 17 февраля в западной части пройдет умеренный, днем в Житомирской и Винницкой областях небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.

В столице и Киевской области 16 февраля ночью ожидается температура 16-21 °, днем 8-13 ° мороза, 17 февраля ночью будет 14-19 °, днем 4-9 ° ниже нуля. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.

По прогнозу синоптиков, 18 февраля в Украине, ночью 19 февраля в восточных и юго-восточных областях небольшой снег. Температура 18 февраля ночью 7-13 °, на северо-востоке до -16 °, на Прикарпатье и Закарпатье 0-6 ° мороза, днем 4-10 ° ниже нуля, в южной части, на Прикарпатье и Закарпатье около 0 °. В то же время 19 февраля в Украине ожидается снижение температуры на 4-10 °.