Из-за непогоды в Украине обесточены 64 населенных пункта в 7 областях

В Волынской и Ивано-Франковской областях до сих пор ограничено движение грузовиков.

Из-за непогоды в Украине обесточены 64 населенных пункта в 7 областях
Фото: varianty.lviv.ua

В ночь с 12 на 13 февраля в результате сложных погодных условий в Украине обесточены 64 населенных пункта в 7 областях.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Во Львовской области без света оказались 20 населенных пунктов, в Черновицкой - 15, в Тернопольской - 11, в Днепропетровской - 10, в Донецкой - 4, в Кировоградской - 2 и в Одесской - 2.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

На отдельных участках автодорог Волынской и Ивано-Франковской областей до сих пор ограничено движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта.

Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено более 1 690 человек и 1 420 единиц техники.

Подразделения ГСЧС в течение суток освободили из снежных заносов 520 транспортных средств (с начала непогоды - более 1 310), в том числе 26 карет скорой медицинской помощи (с начала непогоды - 49) и 16 автобусов (с начала непогоды - 44).

Оказана помощь 980 лицам (с начала непогоды - более 2 220 лицам), убрано 6 поваленных деревьев (с начала непогоды - 20).

На въездах в г. Киев продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГСЧС.

Напомним, 15-18 февраля в Украине ожидается холодная без осадков погода с минимальной температурой ночью от -20 до -28 градусов, на Волыни и Ровенщине - до -30 градусов.

В южных и восточных областях от -15 до -18 градусов мороза.

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