Погода в Украине: тридцатиградусный холод и сильные метели

На Украину надвигается арктический холод. Следующая неделя будет очень холодной: ожидаем сильного мороза и метелей.

Предыдущие дни февраля напомнил украинцам обильными снегопадами и морозами, что он - зимний месяц. А со следующей недели зима возьмется за Украину с утроенной силой.

Уже в ночь на понедельник, 15 февраля, синоптики обещают ощутимое похолодание. Минусовые температуры достигнут двузначных цифр. В Украине будет царить лютый холод. Кроме того, морозы временами будут сопровождаться метелями. Синоптики говорят, что немного теплее, чем на остальной территории, будет лишь в Одесской области и на Закарпатье.

Во всех остальных регионах ночная температура воздуха будет держаться на отметках 20-25 градусов мороза, а иногда достигать и тридцати градусов.

Впрочем, синоптики говорят, что несмотря на такой арктический холод, погода в Украине не выйдет за пределы климатической нормы. В течение истории регулярных метеонаблюдений Украина знала и не такие холода. Так, синоптики фиксировали зимой мороз в 42 градусов, а летом жару - тоже в 42 градуса, говорит директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николай Кульбида.

При этом синоптик заявил, что прогнозировать, когда будет весна, он не берется. Ведь более или менее достоверными считаются прогнозы не далее, чем на 15 дней.

В то же время, народный синоптик Леонид Горбаль говорит, что нынешняя весна наступит по календарю, но будет холодной, с рецидивами холодов.

"Доброго тепла не будет ни в апреле, ни в марте. Морозов не будет, но будет холодно - 5-7 градусов выше нуля и много осадков", - говорит Горбаль.

По-настоящему тепло станет только в мае, предусматривает синоптик.

Напомним, синоптики также спрогнозировали погоду на весь 2021. Говорят, что лето будет богатым на природные катаклизмы, а осень может порадовать украинцев продолжительным "бабьим летом".