Киевский зоопарк показал, как животные реагируют на снег

Морозная снежная погода понравилась животным, покрытым мехом, в частности - тиграм.

В Киевском зоопарке показали, как животные радуются снегопаду.

Фото опубликованы на странице зоопарка в фейсбуке. На них изображены тигры, енот, птицы, а также зубры, верблюды и другие животные.

Видно, что морозная снежная погода понравилась животным, покрытым мехом, в частности - тиграм. Они прыгают в сугробы и играют в снегу.

Птицы же, напротив, не слишком рады морозам и собираются в стаи у воды.

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