Киевский зоопарк показал, как животные реагируют на снег

В Киевском зоопарке показали, как животные радуются снегопаду.

Фото опубликованы на странице зоопарка в фейсбуке. На них изображены тигры, енот, птицы, а также зубры, верблюды и другие животные.

Видно, что морозная снежная погода понравилась животным, покрытым мехом, в частности - тиграм. Они прыгают в сугробы и играют в снегу.

Птицы же, напротив, не слишком рады морозам и собираются в стаи у воды.