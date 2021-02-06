7-8 февраля Украину ожидает значительное снижение температуры

Из-за снегопадов в Ровенской, Волынской, Львовской областях может прекратиться движение автотранспорта.

7-8 февраля Украину ожидает значительное снижение температуры
Фото: slovoidilo.ua

7 февраля в Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается значительный снег, а на Закарпатье - с дождем.

Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на Укргидрометцентр.

На дорогах гололедица, порывы ветра 15-20 м/с. Прогнозируется ІІ уровень опасности - желтый.

8 февраля в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы. Прирост снега 20-30 см, в Ровенской, Волынской, Львовской областях 30-40 см.

На Закарпатье, днем и на Прикарпатье и в южных, Кировоградской, Днепропетровской областях снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (ІІ уровень опасности).

В Киеве 8 февраля значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы, (прирост снега 15-20 см), на дорогах гололедица (ІІ уровень опасности). Ожидается значительное снижение температуры: ночью 13-16° мороза, днем 7-10° мороза.

7-8 февраля в Украине, кроме Закарпатья и юга Одесской области, значительное снижение температуры: ночью до 12-18° мороза, в северных областях местами до 20-24°, днем до 8-13° мороза; в южных областях ночью 5-10 мороза, днем от 4° мороза до 2° тепла.

"Такие погодные условия могут привести к перебоям энергоснабжения отдельных населенных пунктов, нарушению, а на отдельных участках дорог в Ровенской, Волынской, Львовской областях - прекращению движения автотранспорта", - говорится в сообщении.

Напомним, синоптики прогнозируют февраль теплее, чем обычно. Температура ожидается на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений.

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