В четверг в Украине тепло и ветрено

В четверг, 4 февраля, погоду в Украине будут определять атмосферные фронты и теплый воздух атлантического происхождения

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр передает "Интерфакс-Украина".

Ночью в западных, северных и Винницкой областях, а днем по всей Украине ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. На дорогах страны, кроме юго-восточной части, местами гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем 0-5° тепла, днем в западных областях и южной части - до 9° тепла.

В Киеве - временами дождь; температура ночью 0-2°, днем 3-5° тепла.

В пятницу, 5 февраля, в Украине без осадков, лишь ночью на Левобережье ожидается небольшой мокрый снег.

Ожидается снижение температуры: в северной части ночью 6-11° мороза, днем 3-8° мороза, на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в южных областях и на Закарпатье ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

На дорогах страны, кроме юго-восточной части, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме запада, местами порывы 15-20 м/с.