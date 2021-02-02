Харьковский сурок Тимка предсказал раннюю весну

Сурок не увидел своей тени, когда его достали из его домика.

Сурок Тимка III, живущий на биостанции национального университета им. Каразина в селе Гайдары Харьковской области, "предсказал" раннюю весну. Он не увидел своей тени, когда его достали из его домика.

Об этом сообщила его хранительница Надежда Токарская, передает "Интерфакс-Украина".

"Весна у нас будет ранняя, но это не значит, что через неделю - две, надо немножко подождать. Через шесть недель будет тепло", - истолковала предсказания сурка Токарская.

Зверька также попросили "посоветовать" наилучший, по его "мнению", способ уберечься от COVID-19. Перед ним поставили пустую емкость с надписью "вакцина" (как объяснили организаторы прогноза, она символизирует вакцину, которая еще отсутствует в Украине), спортивные снаряды (символизируют занятия спортом и здоровое питание), сало с чесноком, космический аппарат с надписью "На Марс" и игрушечного "Ждуна" с надписью "Выдержка". Тимка сначала побежал к "спорту", а затем - к "Ждуну".

"Значит, мы не забываем о здоровом образе жизни, занимаемся спортом и гуляем на свежем воздухе, не забываем и о выдержке", - истолковала второй прогноз Тимки Токарская.

Напомним, на биостанции ХНУ им. В. Каразина День сурка отмечают с 2004 года. Нынешний Тимка - уже третий по счету. Двух других провели на заслуженную пенсию по возрасту.

Тимка Второй (отец Тимки ІІІ) предсказывал погоду семь раз. В 2017 году, кроме прихода весны, он также предположил, что Европейский Союз предоставит Украине безвизовый режим.