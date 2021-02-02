День сурка: украинцы ждут прогноза на весну

Сегодня, 2 февраля, во всем мире отмечают День сурка. По поведению милого зверька, давшего название этому дню, люди пытаются узнать, когда наступит весна. Украинцам будут прогнозировать приход весны сразу два пушистых предсказателя.

День сурка: сегодня мы узнаем, когда в Украине наступит весна

День сурка впервые начали отмечать в США еще в 1886 году. Впервые за предсказанием погоды на весну обратились к сурку жители тамошнего небольшого городка Панксатони. С тех пор традиция с каждым годом приобретала все большую популярность, как в Америке, так и в Европе.

По поведению сурка, разбуженного в этот день, определяют, скоро ли наступит весна. По приметам, если в этот день стоит солнечная погода, то весны придется ждать еще несколько недель. Если же, наоборот, в этот день пасмурно, то весна наступит уже вскоре.

Говорят, в солнечный день, разбуженный сурок пугается своей тени и уползает обратно в нору – досыпать. А когда тени нет, то он ведет себя спокойно.

День сурка: сегодня мы узнаем, когда в Украине наступит весна

В этот же день, 2 февраля, по Григорианскому календарю празднуют Сретение Господне. В народе считают, что именно сегодня зима встречается с весной. Очевидно, потому и сурка будят именно в этот день.

В Украину эта веселая традиция - отмечать День сурка, пришла в 1993 году после выхода одноименной американской кинокомедии. Сейчас у нас предсказателями погоды служат харьковский Тимка и львовская барышня Маруся.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды в Украине на 2021 год по временам года. Они говорят, что в этом году весна придет с опозданием. Посмотрим, что скажут по этому поводу наши сурки. Ждем.


Марченко Любов, Тудей

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