День сурка: украинцы ждут прогноза на весну

Сегодня, 2 февраля, во всем мире отмечают День сурка. По поведению милого зверька, давшего название этому дню, люди пытаются узнать, когда наступит весна. Украинцам будут прогнозировать приход весны сразу два пушистых предсказателя.

День сурка впервые начали отмечать в США еще в 1886 году. Впервые за предсказанием погоды на весну обратились к сурку жители тамошнего небольшого городка Панксатони. С тех пор традиция с каждым годом приобретала все большую популярность, как в Америке, так и в Европе.

По поведению сурка, разбуженного в этот день, определяют, скоро ли наступит весна. По приметам, если в этот день стоит солнечная погода, то весны придется ждать еще несколько недель. Если же, наоборот, в этот день пасмурно, то весна наступит уже вскоре.

Говорят, в солнечный день, разбуженный сурок пугается своей тени и уползает обратно в нору – досыпать. А когда тени нет, то он ведет себя спокойно.

В этот же день, 2 февраля, по Григорианскому календарю празднуют Сретение Господне. В народе считают, что именно сегодня зима встречается с весной. Очевидно, потому и сурка будят именно в этот день.

В Украину эта веселая традиция - отмечать День сурка, пришла в 1993 году после выхода одноименной американской кинокомедии. Сейчас у нас предсказателями погоды служат харьковский Тимка и львовская барышня Маруся.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды в Украине на 2021 год по временам года. Они говорят, что в этом году весна придет с опозданием. Посмотрим, что скажут по этому поводу наши сурки. Ждем.