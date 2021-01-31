В ближайшие двое суток в Украине - снег и мокрый снег

Ветер усилится до 15-20 м / с.

В ближайшие 2 суток в Украине снег и мокрый снег, на юге – снег с дождем, временами усиление ветра до 15-20 м/с.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

1 февраля в центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед.

31 января днем и в течение 2 февраля в большинстве областей без существенных осадков.

На дорогах, кроме юга, гололедица.

Температура 31 января на протяжении суток 0-5 ° мороза, на юге и востоке - 0-5 ° тепла.

1-2 февраля снижение температуры ночью до 4-10 ° мороза, в северной части до 13 ° мороза, днем до 0-6 ° мороза. На юге и востоке температура ощутимо не изменится: ночью около 0 °, днем 2-8 ° тепла.

Напомним, в Украинском гидрометцентре дали прогноз средней месячной температуры и количества осадков на февраль 2021 года. Температура ожидается на 1,5 - 2 градуса выше средних многолетних значений.