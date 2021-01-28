Осадки на юге Украины прекратятся в ближайшие сутки, - синоптики

На северо-востоке умеренный снег, в восточной и юго-восточной части Украины - с дождем.

В течение ближайших суток, 29 января, в Украине ожидается ослабление, а днем на юге - прекращение осадков, температура немного снизится.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Интерфакс-Украина".

В пятницу, 29 января, ожидается небольшой, на северо-востоке умеренный снег, в восточной и юго-восточной части Украины - с дождем. Днем в южных и большинстве западных областей - без существенных осадков. На дорогах, кроме юго-восточной части страны, гололедица.

Ветер юго-западный, в западных областях - северо-западный, 7-12 м/с, в восточных областях и в Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в восточных, Запорожской, Херсонской области и в Крыму ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

В Киеве в пятницу небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве за все время наблюдений 29 января самая высокая температура днем была 9,9° тепла в 2002 году, а самая низкая - ночью 22,5° мороза в 1909 году.

В субботу, 30 января, в большинстве областей Украины временами снег, ночью в Карпатах и Закарпатье значительный снег, днем в южной части и на Закарпатье мокрый снег с дождем. Ночью в северных и центральных областях - без существенных осадков. На дорогах большинства областей гололедица.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-8° мороза, днем около 0°; в восточных, юго-восточных областях и на Закарпатье ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве в ночь на субботу без существенных осадков, днем снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.