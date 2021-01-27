Украину накроет циклон с Балкан: синоптики рассказали, в каких областях пройдет сильный снег

Украину в ближайшие дни накроет балканский циклон, который принесет снегопады и гололед. Синоптики рассказали, какие области попадут в эпицентр непогоды, и где до конца недели ждать штормовое предупреждение.

Украину накроет снежный шторм: какие области окажутся под воздействием балканского циклона до конца недели

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 27 и 28 января снежный шторм накроет столицу. Сильный снег начнется вечером 27 января и продолжится до 29 января. За эти два дня снега набросает много, на дорогах ожидается гололед.

Синоптик Виталий Пострыгань подтвердил приближение циклона. У себя в Facebook он сообщил, что сейчас в атмосфере над Балканами создались благоприятные условия для возникновения южного циклона. Холод, который проник в район Средиземного моря, усилил процесс циклогенеза, поэтому последнюю неделю января будет характеризоваться осадками, снегопадами, метелями и гололедом.

Украину накроет снежный шторм: какие области окажутся под воздействием балканского циклона до конца недели

По словам синоптика, 27-28 января мощный циклон с осадками начнет перемещаться с Черного моря на север через восточную часть Черкасской области. Прогнозируется небольшой мороз - ночью до -5 градусов, а днем ??- до +3 градусов. Это значит, что снег не будет быстро таять. По предварительным расчетам, в восточной части Украины на утро 27 января высота снежного покрова составим 4-6 см, а уже утром 29 января - 20-25 см.

Температура воздуха 27-28 января в среднем по Украине будет составлять от -1 до 0 градусов днем, ночью опустится до -2...-4 градусов. В столице будет днем от +1 до -2 градусов. В четверг, 28 января, ожидается снег при температуре от 0 до -6.

Киевавтодор призывал водителей быть осторожными и не оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работать спецтехнике.

Ранее сообщалось, что в восточной части Закарпатской области объявлен третий уровень опасности схода снежных лавин.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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