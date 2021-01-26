Синоптики прогнозируют февраль теплее, чем обычно

Температура ожидается на 1,5-2 градуса выше средних многолетних значений.

Синоптики прогнозируют февраль теплее, чем обычно
Фото: bcm.ru

В Украинском гидрометцентре дали прогноз средней месячной температуры и количества осадков на февраль 2021 года.

"Средняя месячная температура предполагается от 3° мороза до 1° тепла, в Крыму до 3° тепла, на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений", - сказано в сообщении на сайте центра.

Месячное количество осадков ожидается 25-58 мм, в горных районах Закарпатской области и горах Крыма до 73-110 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Согласно данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура воздуха в феврале составляет 0-5° мороза, в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах 6-7? мороза, в Крыму от 1° мороза до 4° тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха в феврале составляет 27-39° мороза, на юге Украины и в Закарпатье 23-34? мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха - 12-20° тепла, на Прикарпатье, в южной части до 21-24°, на высокогорье Карпат 8-10? тепла.

Среднее месячное количество осадков в феврале составляет 26-46 мм, на Закарпатье и в Карпатах до 47-125 мм.

Напомним, по прогнозам синоптиков, январь 2021-го предусматривался на 2-2,5 градусов теплее нормы.

Как сообщали, климатологи повысили годовую норму температуры для Киева. 2020 год в столице стал самым теплым за всю историю наблюдений.

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