Синоптики прогнозируют февраль теплее, чем обычно

В Украинском гидрометцентре дали прогноз средней месячной температуры и количества осадков на февраль 2021 года.

"Средняя месячная температура предполагается от 3° мороза до 1° тепла, в Крыму до 3° тепла, на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений", - сказано в сообщении на сайте центра.

Месячное количество осадков ожидается 25-58 мм, в горных районах Закарпатской области и горах Крыма до 73-110 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Согласно данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура воздуха в феврале составляет 0-5° мороза, в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах 6-7? мороза, в Крыму от 1° мороза до 4° тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха в феврале составляет 27-39° мороза, на юге Украины и в Закарпатье 23-34? мороза. Абсолютный максимум температуры воздуха - 12-20° тепла, на Прикарпатье, в южной части до 21-24°, на высокогорье Карпат 8-10? тепла.

Среднее месячное количество осадков в феврале составляет 26-46 мм, на Закарпатье и в Карпатах до 47-125 мм.

Напомним, по прогнозам синоптиков, январь 2021-го предусматривался на 2-2,5 градусов теплее нормы.