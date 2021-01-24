В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий в западных областях
24-25 января - порывы ветра, значительный дождь и мокрый снег.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили об ухудшении погодных условий на Правобережье 24-25 января.
"По данным Укргидрометцентра, 24-25 января на Правобережье Украины порывы ветра 15-20 м / с, в западных областях значительный дождь и мокрый снег", - сказано в сообщении.
25 января в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях значительный снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы (І уровень опасности, желтый).
В большинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях 10-20 см.
В ГСЧС предупреждают, что погодные условия приведут к нарушению энергообеспечения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины. В западных областях также вероятно нарушение движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Напомним, в середине января в Киеве за несвоевременную уборку снега оформили более тысячи предписаний.