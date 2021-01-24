В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий в западных областях

24-25 января - порывы ветра, значительный дождь и мокрый снег.

В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий в западных областях

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили об ухудшении погодных условий на Правобережье 24-25 января.

"По данным Укргидрометцентра, 24-25 января на Правобережье Украины порывы ветра 15-20 м / с, в западных областях значительный дождь и мокрый снег", - сказано в сообщении.

25 января в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях значительный снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы (І уровень опасности, желтый).

В большинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях 10-20 см.

В ГСЧС предупреждают, что погодные условия приведут к нарушению энергообеспечения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины. В западных областях также вероятно нарушение движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, в середине января в Киеве за несвоевременную уборку снега оформили более тысячи предписаний.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В субботу в Киеве без осадков, до +4В субботу в Киеве без осадков, до +4
В Украину идут штормовой ветер и осадкиВ Украину идут штормовой ветер и осадки
Синоптики предупредили о резком потеплении в УкраинеСиноптики предупредили о резком потеплении в Украине
В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий в западных областяхВ ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий в западных областях
Блок рекламы


Похожие новости
Синоптики предупредили о резком потеплении в УкраинеСиноптики предупредили о резком потеплении в Украине
Чрезвычайники предупредили об опасности схода лавин в КарпатахЧрезвычайники предупредили об опасности схода лавин в Карпатах
Завтра в западных, северных и центральных областях Украины - дождь и мокрый снегЗавтра в западных, северных и центральных областях Украины - дождь и мокрый снег
ГСЧС предупреждает о порывах ветра и туманеГСЧС предупреждает о порывах ветра и тумане
В субботу в западных и южных областях небольшой дождь, на остальной территории мокрый снег с дождемВ субботу в западных и южных областях небольшой дождь, на остальной территории мокрый снег с дождем
Завтра 5 областях обещают сильный мокрый снег и дождьЗавтра 5 областях обещают сильный мокрый снег и дождь
В четверг в Украине без осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь с мокрым снегомВ четверг в Украине без осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь с мокрым снегом
В пятницу во всех областях Украины, кроме востока, пройдут дождиВ пятницу во всех областях Украины, кроме востока, пройдут дожди
В субботу в западных областях грозы, возможен градВ субботу в западных областях грозы, возможен град
ГСЧС предупредила о резком снижении температуры в УкраинеГСЧС предупредила о резком снижении температуры в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости