В заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области продолжают гибнуть краснокнижные серые журавли

На Херсонщине продолжают гибнуть краснокнижные серые журавли из стаи, находящейся на территории биосферного заповедника "Аскания-Нова" и пострадала от отравления зерном, обработанным средством для борьбы с грызунами.

Об этом сообщил директор биосферного заповедника им. Фальц-Фейна "Аскания-Нова" Виктор Гавриленко, передает "Укринформ".

Сегодня в онлайн-режиме состоялось заседание рабочей группы, созданной в ОГА для выяснения причин массовой гибели птиц.

"Эта поздняя стая подошла в декабре, вы видите на первом слайде - это стая, в которой очень много молодняка. Явно, что это северные популяции... Всего 208 на вчера погибших (со 2 по 15 января, ред.)... Эта стая потеряла вожаков, в ней очень много молодняка, который также погибает. Скорее всего, она полностью погибнет", - сказал Гавриленко.

По его словам, препарат, которым обработано зерно, - пролонгированного действия, он убивает журавлей не мгновенно, а в течение 3-5 дней.

Попытки кормить птиц на территории заповедника, чтобы они не вылетали за его пределы кормиться, результатов не дали.

Напомним, по состоянию на 11 января в заповеднике "Аскания-Нова" за неделю погибло 185 краснокнижных журавлей. Сообщалось, что птицы могли отравиться зерном, обработанным химикатами, которое посеяли фермеры на окружающих полях для борьбы с грызунами. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса (загрязнение или порча земель). В Херсонской ОГА создали рабочую группу для выяснения причины гибели краснокнижных птиц.