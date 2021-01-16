Медведи из парка "Синевир" начали впадать в зимнюю спячку

Сейчас в этой местности уже в течение двух недель морозно и снежно.

Медведи, живущие в Центре реабилитации в парке "Синевир" на Закарпатье с наступлением морозов и снежных дней начали залегать в спячку.

Об этом сообщил гид по Закарпатью Олег Вишневый, передает "Укринформ".

"По состоянию на начало календарной зимы, которая была теплой и бесснежной, почти никто из зверей в Центре реабилитации в берлогу не залег. Нам рассказывали только об одном таком медведе. Остальные все ходили по территории в не очень хорошем настроении", - рассказал Вишневый.

По его словам, сейчас в этой местности уже в течение двух недель морозно и снежно.

"В первую неделю настоящей зимы в берлогу залегло 4 медведя, сейчас в спячке 10 зверей. Другие, как объясняют нам сотрудники Центра, готовятся и залягут в спячку на днях", - добавил гид.

Сейчас Центр реабилитации бурых медведей в Синевире насчитывает более 20 бурых медведей, которые были привезены сюда волонтерами от хозяев, содержавших их в ненадлежащем состоянии. Работает Центр с 2011 года на территории НПП "Синевир". Территория, на которой живут медведи, занимает площадь 12 га.

Напомним, календарная зима в Украине началась 30 ноября, что на четыре дня позже метеорологической нормы.

В конце декабря 2019 года из-за теплой погоды в парке "Синевир" только три медведя впали в зимнюю спячку. А в Одесской области по той же причине в декабре не впали в спячку лягушки.

В 2018 году в Галицком национальном природном парке в Ивано-Франковской области из-за слишком теплой погоды медведи не засыпали до января.