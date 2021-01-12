Украину накроют морозы до -20 градусов накануне Крещения - прогноз погоды

На Украину приближается арктический холод, и уже через несколько дней температура воздуха ночью опустится до -20 градусов. По всей территории страны ожидаются морозы и снег, передают синоптики "Укргидрометцентра".

Украину накроют морозы до -20: синоптики прогнозируют резкое похолодание в конце недели

В период с 16 до 19 января, как раз накануне Крещения, в Украине ночью похолодает до -14...-20 градусов. Днем синоптики передают от -10 до -12 градусов. В некоторые дни погода будет довольно солнечной.

Похолодание начнется с субботы, 16 января. В западных областях температура днем опустится до -11...-13 градусов, ночью ожидается до -13...-15 градусов. На Востоке ожидается теплее - до -10...-12 градусов, в Киеве днем похолодает до -12..-14, а теплее всего будет на Юге - до -6...-8 градусов днем, и до -8...-10 градусов ночью. В этот день и днем и ночью будет без осадков.

Украину накроют морозы до -20: синоптики прогнозируют резкое похолодание в конце недели

Пик морозов в Украине придется на 17-19 января. В Киеве в эти даты синоптики обещают до -13...-16 градусов днем и до -17...-19 ночью. На Крещение будет ясная погода. Днем до -8 и -15 ночью. А уже с 20 января начнется потепление.

На Востоке на Крещение синоптики передают до -17 градусов днем, ночью - до -25. Оттепель начнется с 21 января. Днем будет +1, ночью -5. В южных областях с 17 по 19 января днем ожидается до -8...-11 градусов, ночью -12...-14 градусов.

Ранее сообщалось, какой будет погода в Украине в 2021 году по временам года.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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