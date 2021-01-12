В ближайшие дни в Украине ожидается снижение температуры и мокрый снег

12 января, без существенных осадков, только днем в Приазовье небольшой мокрый снег.

В ближайшие дни в Украине ожидается снижение температуры и мокрый снег
Фото: bug.org.ua

В ближайшие дни в Украине ожидается снижение температуры и мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, во вторник, 12 января, без существенных осадков, только днем в Приазовье небольшой мокрый снег.

В последующие двое суток в Украине временами небольшой снег.

13 января в восточных и юго-восточных областях умеренные, местами значительные осадки в виде снега и дождя, порывы ветра 15-20 м/с, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.

Температура ночью -1...-7, днем от -3 до +3 тепла, 14 января в северных областях ночью похолодает до -5...-10, днем - до -3...-8.

Фото: meteo.gov.ua

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