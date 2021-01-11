На Львовщине зафиксировали небольшое землетрясение

Землетрясение такой мощности не ощущается на поверхности.

На Львовщине зафиксировали небольшое землетрясение
Фото: 24.kz

10 января в районе с. Луки Самборского района на Львовщине зафиксировали подземный толчок магнитудой 1,9 балла.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"10 января в 13 час. 13 мин. в районе с. Луки Самборского района измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 1,9 балла", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что толчок произошел без негативных последствий, то есть не чувствовался человеком на поверхности.

Напомним, в Закарпатской области 3 января зафиксировали землетрясение магнитудой 1,8 балла. Землетрясение такой мощности не ощущалось на поверхности.

В декабре 2020 года мощные землетрясения наблюдались сразу в нескольких европейских странах. В Хорватии подземные толчки происходили несколько дней подряд. А за ночь 3 января в финском городе Коувола произошло сразу 10 землетрясений.

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