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2021-01-09
Чрезвычайники предупредили об опасности схода лавин в Карпатах
В восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность
Фото: пресслужба МВС
Сегодня, 9 января, в восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность.
Об этом сообщили в ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.
"9 января в высокогорье восточной части Закарпатской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в феврале прошлого года на Закарпатье снежная лавина перекрыла трассу Мукачево - Львов.
В январе 2019 года трое туристов из Киева попали под лавину в Карпатах, один из них погиб.