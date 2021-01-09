Чрезвычайники предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

В восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность

Чрезвычайники предупредили об опасности схода лавин в Карпатах
Фото: пресслужба МВС

Сегодня, 9 января, в восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность.

Об этом сообщили в ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

"9 января в высокогорье восточной части Закарпатской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале прошлого года на Закарпатье снежная лавина перекрыла трассу Мукачево - Львов.

В январе 2019 года трое туристов из Киева попали под лавину в Карпатах, один из них погиб.

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