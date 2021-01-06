На Рождество синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом

Температура ночью и днем 0-5°тепла, в южных областях - до + 11°.

На Рождество синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом
Фото: donbass.ua

На Рождество, 7 января, синоптики прогнозируют дожди, местами с мокрым снегом, в большинстве областей; в южных и центральных областях местами значительные осадки.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает Укринформ.

Температура 7 января ночью и днем 0-5° тепла, в южных областях днем 6-11° тепла; 8 января ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, днем на юге до 6° тепла; в Карпатах ночью и днем 7 января 0-5° мороза, 8 января 3-8° мороза.

В столичном регионе 7-8 января сохранится облачная погода. 7 января ночью без осадков, днем дождь с переходом в мокрый снег; температура ночью и днем 0-5° тепла.

Ветер юго-восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, 7 января в южных и восточных областях, 8 января в Украине местами порывы 15-20 м/с.

В пятницу, 8 января, в северных, восточных, ночью и в центральных областях осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. На остальной территории без осадков.

Температура ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза.

В течение 9-10 января в Украине, по прогнозам синоптиков, будет преобладать сухая погода. Небольшой мокрый снег ожидается 9 января в северных, восточных областях; на юге и юго-востоке местами с дождем; днем 10 января в западных и юго-западных областях небольшой снег, в Карпатах и на Закарпатье умеренный мокрый снег.

Температура ночью и днем от 4° мороза до 2° тепла (ночью в западных областях 1-6° мороза, днем на Закарпатье, юге страны, 9 января и на востоке 0-5° тепла).

В Киеве 9 января небольшой мокрый снег; 10 января без существенных осадков. Температура ночью и днем от 4° мороза до 1° тепла.

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