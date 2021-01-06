В Карпатах фотограф встретил редкую краснокнижную рысь

Таких животных в Украине осталось около 500.

Фотограф Мирон Марецкий, известный своими фотографиями дикой природы, встретил в Карпатах редкую краснокнижную рысь.

Фотографии опубликованы на странице "Карпаты" в Facebook.

Фото: facebook/Карпаты / Carpathians
Фото: facebook/Карпаты / Carpathians
Фото: facebook/Карпаты / Carpathians
Фото: facebook/Карпаты / Carpathians

По оценкам Всемирного фонда дикой природы, их в Украине всего около 500.

В Украине рыси обитают на территории Полесья. По данным на сайте Красной книги Украины, карпатская рысь попадается на территории Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой обл. До XIX в. вид был распространен в Карпатах, Полесье, Лесостепи и Степи.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Декабрь в Киеве был почти на два градуса теплее климатической нормыДекабрь в Киеве был почти на два градуса теплее климатической нормы
На Закарпатье произошло землетрясениеНа Закарпатье произошло землетрясение
Карпаты засыпало снегом: в Сети появились впечатляющие фотоКарпаты засыпало снегом: в Сети появились впечатляющие фото
На Рождество в Украине сохранится аномально теплая погодаНа Рождество в Украине сохранится аномально теплая погода
В воскресенье в Украине без осадков, днем до +11 теплаВ воскресенье в Украине без осадков, днем до +11 тепла
Блок рекламы


Похожие новости
В Карпатах замерзло озеро СиневирВ Карпатах замерзло озеро Синевир
В Карпатах на горе Поп Иван выпал снегВ Карпатах на горе Поп Иван выпал снег
В Карпатах впервые массово расцвели редкие цветы анемоныВ Карпатах впервые массово расцвели редкие цветы анемоны
В Карпатах расцвела Червона Рута - фотоВ Карпатах расцвела Червона Рута - фото
В Карпатах выпал снегВ Карпатах выпал снег
В Карпатах выпал снегВ Карпатах выпал снег
ГосЧС предупреждает об опасности схода лавин в КарпатахГосЧС предупреждает об опасности схода лавин в Карпатах
В Карпатах выпал снегВ Карпатах выпал снег
ГосЧС предупреждает о повышении уровня воды на водоемах Закарпатья и в КарпатахГосЧС предупреждает о повышении уровня воды на водоемах Закарпатья и в Карпатах
В Карпатах на горе Поп Иван выпал снегВ Карпатах на горе Поп Иван выпал снег
Последние новости
Подгружаем последние новости