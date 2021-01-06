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2021-01-06
В Карпатах фотограф встретил редкую краснокнижную рысь
Таких животных в Украине осталось около 500.
Фотограф Мирон Марецкий, известный своими фотографиями дикой природы, встретил в Карпатах редкую краснокнижную рысь.
Фотографии опубликованы на странице "Карпаты" в Facebook.
Фото: facebook/Карпаты / Carpathians
Фото: facebook/Карпаты / Carpathians
Фото: facebook/Карпаты / Carpathians
Фото: facebook/Карпаты / Carpathians
По оценкам Всемирного фонда дикой природы, их в Украине всего около 500.
В Украине рыси обитают на территории Полесья. По данным на сайте Красной книги Украины, карпатская рысь попадается на территории Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой обл. До XIX в. вид был распространен в Карпатах, Полесье, Лесостепи и Степи.