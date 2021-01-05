На Рождество в Украине сохранится аномально теплая погода

В Украине в ближайшие сутки сохранится аномально теплая погода, которую будут определять средиземноморские воздушные массы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Воздух насыщен влагой, поэтому принесет осадки и туманы", - говорится в сообщении.

Ночью в западных, северных и центральных областях, днем в Карпатах и Закарпатье небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории - без существенных осадков.

Ночью и утром 6 января в Украине местами туман, в северо-восточных областях и в Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура в северо-восточных и восточных областях ночью 1-5° мороза, днем 1-4° тепла; на остальной территории ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 2-7° тепла, в южной части 7-12° тепла.

В Киеве в ночь на среду небольшой дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла.

7 января ночью в юго-западной части, днем дождь, местами с мокрым снегом, в южных и центральных областях значительные осадки, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-5° тепла, в южных областях днем 6-11° тепла.

В Карпатах снег, температура ночью и днем 0-5° мороза.

В Киеве 7 января ночью без осадков, днем дождь с переходом в мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 2-4° тепла.