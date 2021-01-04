На Закарпатье произошло землетрясение

Землетрясение такой мощности не ощущается на поверхности.

В Закарпатской области 3 января зафиксировали землетрясение магнитудой 1,8 балла.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на ГСЧС.

"3 января в 00:08 измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок без негативных последствий магнитудой около 1,8 балла", - говорится в сообщении.

В частности, толчки зафиксировали в районе села Барбово Мукачевского района.

Землетрясение такой мощности не ощущается на поверхности.

Напомним, в прошлом году в январе в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 3 балла. Согласно шкале Рихтера, во время землетрясения магнитудой 3 балла толчки ощущаются в закрытых помещениях, могут быть колебания предметов.