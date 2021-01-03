Завтра в западных, северных и центральных областях Украины - дождь и мокрый снег

Такая же погода будет во вторник на западе и юге страны.

В понедельник, 4 января, в западных, северных и центральных областях прогнозируют туман, небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Такая же погода будет во вторник на западе и юге страны, в среду - в большинстве областей.

На остальной территории - без осадков.

"Температура в западной части и большинстве южных областей ночью 0-5 ° тепла, днем 2-7 °, на юге Одесской области 8-11 ° тепла, на остальной территории ночью и днем от 3 ° тепла до 3 ° мороза", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается 0-4 градусов мороза, в южной части местами 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градусов выше средних многолетних значений.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в январе средняя месячная температура воздуха в Украине составляет 1-6 градусов мороза, в восточных, Сумской и Черниговской областях, местами на Полтавщине и в Карпатах - 7-8 градусов мороза.