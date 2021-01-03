Карпаты засыпало снегом: в Сети появились впечатляющие фото

Погода на Новый год в Украине была аномально теплой, без снега и мороза. Многие украинцы поехали за зимней сказкой в Карпаты, и правильно сделали. В первые дни января горы буквально замело снегом, и для лыжников это настоящий джекпот. Туристы счастливы, что смогут прочувствовать зимнюю погоду в то время, как на большинстве территории страны царствует плюсовая температура и идут дожди.

Карпаты засыпало снегом в разгар приезда туристов: впечатляющие фото

На равнинах Карпат держится весенняя погода, а вот в горах совсем недавно выпал снег и ударили морозы. Температура воздуха в Буковеле держится на уровне -3...+3 градусов. На горе Поп Иван Черногорский 3 января юго-западный ветер до 8-9 м/с., температура воздуха достигает -8 градусов.

В Сети появились фото заснеженных гор с огромными сугробами. Горнолыжные курорты, несмотря на карантин, переполнены. Люди семьями приезжают покататься на лыжах, санках, сноубордах, так как кроме как здесь, снега в Украине нигде нет.

Карпаты засыпало снегом в разгар приезда туристов: впечатляющие фото

Карпаты засыпало снегом в разгар приезда туристов: впечатляющие фото

Ближе к Рождеству похолодание накроет всю Украину. Ночная температура воздуха опустится до -10...-15 градусов мороза в большинстве областей страны. В Карпатах будет лежать снег, и туристов там ждут с нетерпением.

Напомним, какой будет погода в Украине в первые дни января во всех регионах.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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