В воскресенье в Украине без осадков, днем до +11 тепла

В Киеве днем до + 4-х.

В воскресенье, 3 января, в Украине без осадков, днем - от 0 до 11° тепла.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает Укринформ.

Ночью и утром в Карпатах, южной части, восточных и большинстве центральных областей местами туманы. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области местами 6-11 ° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем около 0°.

В Киеве 3 января сухо, ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

На Киевщине также без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.

В понедельник, 4 января, в Украине сухо, 5 января в западных областях дождь, в горах - с мокрым снегом; на остальной территории - без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем от 2° тепла до 3° мороза (ночью в восточных и Сумской областях 1-6° мороза, в западных областях и на крайнем юге страны 0-5° тепла, днем в западных и большинстве южных областей 2-7°, на юге Одесской области и местами в Крыму 8-11° тепла).

В Киеве и столичном регионе 4-5 января без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем от 2 тепла до 3° мороза.

6-7 января в Украине временами дождь, ночью с мокрым снегом (6 января в южных и центральных, 7 января ночью в северных, днем в большинстве западных и южных областей без осадков). Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 0-6° тепла, в южных областях ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.