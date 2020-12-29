ГСЧС предупреждает о порывах ветра и тумане

Ухудшение погоды может привести к нарушению движения транспорта.

ГСЧС предупреждает о порывах ветра и тумане
Фото: Макс Требухов

По данным Укргидрометцентра, до конца суток 29 декабря, ночью 30 декабря в Украине сохранятся порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с и туманы, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На Киевщине и в столице до конца суток 29 декабря, ночью и утром 30 декабря сохранятся порывы ветра 15-18 м/с и туманы, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, предупреждают в ГСЧС.

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