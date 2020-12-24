Синоптики дали прогноз на январь 2021 года

Температура ожидается на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.

Синоптики дали прогноз на январь 2021 года
Фото: www.obozrevatel.com

В январе 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается 0-4 градуса мороза, в южной части местами 1-3 градуса тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 27-58 мм, в Карпатах местами до 75 мм, в горах Крыма до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в январе средняя месячная температура воздуха в Украине составляет 1-6 градусов мороза, в восточных, Сумской и Черниговской областях, местами на Полтавщине и в Карпатах 7-8 градусов мороза.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 23-37 градусов мороза, в Карпатах, отдельных районах Харьковской, Днепропетровской, Киевской и Сумской областей 38-39,8 градусов мороза, в Черкасской и Луганской областях местами 40-42 градусов мороза, на побережье Крыма 13-22 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры - 7-14 градусов тепла, на Прикарпатье, в южных, Днепропетровской и Кировоградской областях - до 15-18 градусов, в Крыму - до 21 градуса тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 27-56 мм, на Закарпатье и в Карпатах до 57-155 мм.

Гололед отмечается в среднем 1-7 дней в месяц, метели чаще всего наблюдаются на Левобережье страны и на Прикарпатье.

Напомним, в пятницу, 25 декабря, в восточной части Украины ожидается снег и дождь, днем местами значительные осадки, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

На остальной территории ночью умеренный дождь (в северо-восточных областях местами значительный дождь с мокрым снегом, местами гололед), днем небольшой дождь; температура в течение суток 0-5° тепла (днем на юге страны 5-10° тепла). Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в восточных, южных и Днепропетровской областях местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве в ночь на пятницу умеренный, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 2-4° тепла.

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