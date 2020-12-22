В Карпатах замерзло озеро Синевир

Снега на плесе нет, но лед неровный и для катания на коньках не пригоден.

В Межгорском районе Закарпатья замерзло самое большое по площади высокогорное озеро Украины - Синевир.

Об этом сообщает "Укринформ".

Сейчас плес расположенного на высоте 989 м над уровнем моря водоема полностью покрыт льдом. Дневная температура воздуха здесь составляет -3 градуса по Цельсию.

Сейчас озеро можно пройти вдоль и поперек, добраться до центрального островка с украинским флагом и перейти по замерзшей воде к памятнику Сини и Виру на противоположном берегу.

Снега на плесе нет, но лед неровный и для катания на коньках не пригоден. Трещин на поверхности нет.

Фото: ukrinform.ua

Синевир - самое большое и глубокое высокогорное озеро Украины и известная туристическая аттракция одноименного национального парка. Озеро образовалось в результате перекрытия горного потока каменистыми породами после землетрясения 10-11 тысяч лет назад. Площадь водной глади составляет 4-5 га, его глубина - 8-10 м.

Купаться в Синевире запрещено. Вода здесь холодная и даже летом максимально нагревается лишь до 13 градусов.

Напомним, по состоянию на 24 декабря прошлого года в Национальном природном парке "Синевир" медведи не впали в спячку из-за слишком высокой температуры воздуха.