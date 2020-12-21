На Гавайях проснулся вулкан Килауэа

После серии землетрясений на Гавайских островах, США , начал извергаться вулкан Килауэа.

Об этом сообщает CNN.

Извержение на Big Island началось в воскресенье вечером.

Обсерватория вулкана Килауэа подняла уровень тревоги до предупреждения.

Людям советуют оставаться в помещениях, чтобы минимизировать вредное воздействие вулканического пепла. Пепел, вызванный извержением, скорее всего, будет ощущаться в населенных пунктах Пахала, Вуд-Вэлли, Наалеху и Оушен-Вью, сообщила Национальная метеорологическая служба США .

Вулкан начал извергаться после серии землетрясений, самое сильное из них - магнитудой 4,4 балла.

Ранее вулкан Килауэа извергался в мае 2018 года, уничтожив более 700 домов и заставив жителей эвакуироваться.

Напомним, в конце ноября в Индонезии из-за активизации вулкана Левотоло власти эвакуировали около трех тысяч жителей. Ширина столба пепла достигла 4 тысяч метров.