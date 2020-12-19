В воскресенье в Украине без существенных осадков, от 2 градусов мороза до 6 тепла

В воскресенье, 20 декабря, в Украине облачно, без существенных осадков, днем от 2 градусов мороза до 6 градусов тепла.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает Укринформ.

На Левобережье и в Крыму небольшой снег, на остальной территории - без существенных осадков. В восточных, Черниговской, Сумской и Полтавской областях местами гололедица. Ночью и утром на Правобережье туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью и днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ночью в восточных областях 2-7 градусов мороза, днем в большинстве западных и Одесской областях 1-6 градусов тепла.

В Киеве 20 декабря без существенных осадков. Ночью и утром туман. Температура в течение суток 0-2 градусов тепла. На Киевщине от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В понедельник, 21 декабря, в восточных и юго-восточных областях небольшой, 22 декабря умеренный снег. Температура ночью 3-8 градусов, 22 декабря местами до 11 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза.

В западных областях 22 декабря дождь и мокрый снег; на остальной территории без существенных осадков. Ночью и днем от 6 градусов мороза до 5 градусов тепла.

В Киеве и Киевской области 21-22 декабря без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м / с. Температура 21 декабря ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла; 22 декабря ночью 1-6 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.