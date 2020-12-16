Мощная магнитная буря обрушилась на Землю

Метеорологи предупреждают жителей Украины о затяжных магнитных бурях во второй половине декабря 2020 года. Крайне опасный период для метеозависимых людей, а также тех, кто страдает болезнями нервной и сердечно-сосудистой систем, продлится до конца месяца. В какие дни следует быть особенно осторожными и держать при себе лекарства?

В среду, 16 декабря потоки солнечного ветра достигли магнитного поля планеты Земля, которое отреагировало началом мощного возмущения. Именно эти возмущения магнитного пространства наносят удар по здоровью и самочувствию землян. Эта магнитная буря будет очень затяжной, она продлится до 22 декабря, пик ожидается в субботу, 19 декабря. Некоторые эксперты, в том числе и из НАСА, говорят, что настолько мощного и затяжного магнитного урагана на Земле не наблюдалось уже много лет.

Далее Солнце позволит несколько дней Земле отдохнуть, но уж 26 декабря новые потоки солнечного ветра обрушатся на планету. В это время, по данным метеорологов, ухудшится самочувствие лиц пожилого возраста, пациентов с хроническими недугами, метеозависимых, а также беременных женщин и маленьких детей.

Спустя короткое время произойдет новая затяжная магнитная буря: 28 и 29 декабря. В эти дни стоит людям с серьезными заболеваниями держать при себе лекарства, избегать стрессов и ограничить физическую активность.

Стоит отметить, что в периоды магнитных бурь у людей часто наблюдаются скачки артериального давления. Как быстро снизить давление без лекарств, рассказали врачи.