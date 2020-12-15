В среду на востоке мокрый снег с дождем, на остальной территории - без осадков

В Киеве в течение суток от 1° мороза до 1° тепла.

В среду на востоке мокрый снег с дождем, на остальной территории - без осадков
Фото: http://opogode.ua

В среду, 16 декабря, в Украине без осадков, лишь в восточных областях ожидается мокрый снег с дождем и гололедица.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Интерфакс-Украина".

"Погоду большей части территории Украины в ближайшие сутки, 16 декабря, будет определять поле повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса", - говорится в сообщении.

В восточных областях ожидается мокрый снег с дождем, гололед, на остальной территории - без существенных осадков. По всей Украине, кроме южной части, на дорогах местами гололедица. Ночью и утром в западных, северных, центральных и Одесской областях - туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла. Днем на крайнем юге и западе страны 1-6° тепла.

В Киеве в среду без существенных осадков. Ночью, утром туман, на дорогах местами гололедица. Температура в течение суток от 1° мороза до 1° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, с начала метеорологических наблюдений в Киеве дней 16 декабря самая высокая температура была 11,4° тепла в 2006 году, самая низкая - ночью 24,6° мороза в 1997 году.

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