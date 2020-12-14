Во вторник в северо-восточной части Украины прогнозируют дождь и мокрый снег

Во всех областях, кроме юга, на дорогах местами гололедица.

Во вторник, 15 декабря, в северо-восточной части Украины прогнозируют дождь и мокрый снег, на остальной территории - без осадков.

Про это сообщает Укргидрометцентр.

Во всех областях, кроме юга, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью и днем от -3 до +2. Днем на юге и западе от +1 до +6 градусов.

В Киеве - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем около 0°.