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2020-12-14
Во вторник в северо-восточной части Украины прогнозируют дождь и мокрый снег
Во всех областях, кроме юга, на дорогах местами гололедица.
Фото: http://opogode.ua
Во вторник, 15 декабря, в северо-восточной части Украины прогнозируют дождь и мокрый снег, на остальной территории - без осадков.
Про это сообщает Укргидрометцентр.
Во всех областях, кроме юга, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью и днем от -3 до +2. Днем на юге и западе от +1 до +6 градусов.
В Киеве - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем около 0°.