В субботу в западных и южных областях небольшой дождь, на остальной территории мокрый снег с дождем

В Киеве ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег с дождем.

Синоптики прогнозируют в субботу, 12 декабря, в западных и южных областях небольшой дождь. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°.

На остальной территории ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег с дождем, местами гололед, температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°, передает Укринформ.

В воскресенье, 13 декабря, в большинстве западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях умеренные дожди, местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла, на западе и юге страны ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.

В северных и центральных областях на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в южных, восточных и большинстве центральных областей порывы 15-20 м/с.

В столичном регионе 12 декабря ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег с дождем; температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°. 13 декабря ночью небольшой, днем умеренный дождь с мокрым снегом; температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Согласно прогнозу на 14-15 декабря, в Украине временами небольшой дождь и мокрый снег; на юге и юго-востоке страны 15 декабря и в западных областях без существенных осадков. Температура ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла (днем в западных и южных областях 1-7° тепла); в Крыму ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.

На Киевщине 14-15 декабря небольшой дождь и мокрый снег (днем 15 декабря местами). Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.