В пятницу в Киеве ночью мокрый снег и до -2 градусов, днем до +2
Днем в столице без осадков.
В пятницу, 11 декабря, в Киеве облачно, ночью мокрый снег с дождем, днем без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-0 градусов, днем 0...+2 градуса.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
На западе Украины облачно, ночью мокрый снег с дождем, днем дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 градуса, днем +2...+7 градусов.
На севере Украины облачно, ночью мокрый снег с дождем, днем без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 градусов, днем -1...+1 градус.
В центре Украины облачно, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-2 градуса, днем 0...+2 градуса.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-8 градусов, днем -1...+1 градус.
На юге Украины облачно, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +3...+5 градусов.
В Крыму облачно, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 градуса, днем +3...+5 градусов.