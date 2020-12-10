В пятницу, 11 декабря, в Киеве облачно, ночью мокрый снег с дождем, днем без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-0 градусов, днем 0...+2 градуса.



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[url=http://novostey.com/other/news919594.html]В пятницу в Киеве ночью мокрый снег и до -2 градусов, днем до +2 - Разное на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/other/news919594.html>В пятницу в Киеве ночью мокрый снег и до -2 градусов, днем до +2 - Разное на Новостей.COM</a>

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