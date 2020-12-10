В пятницу в Киеве ночью мокрый снег и до -2 градусов, днем до +2

Днем в столице без осадков.

В пятницу в Киеве ночью мокрый снег и до -2 градусов, днем до +2
Фото: Укринформ

В пятницу, 11 декабря, в Киеве облачно, ночью мокрый снег с дождем, днем без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-0 градусов, днем 0...+2 градуса.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины облачно, ночью мокрый снег с дождем, днем дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 градуса, днем +2...+7 градусов.

На севере Украины облачно, ночью мокрый снег с дождем, днем без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 градусов, днем -1...+1 градус.

В центре Украины облачно, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-2 градуса, днем 0...+2 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-8 градусов, днем -1...+1 градус.

На юге Украины облачно, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +3...+5 градусов.

В Крыму облачно, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 градуса, днем +3...+5 градусов.

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