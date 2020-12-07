В акватории Азовского моря объявлено штормовое предупреждение

Ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм.

В акватории Азовского моря объявлено штормовое предупреждение

В акватории Азовского моря днем 7 декабря ожидается шторм. Объявлен оранжевый уровень опасности.

Об этом пресс-служба Министерства внутренних дел сообщает в Telegram-канале.

"По данным Укргидрометцентра, днем 7 декабря на акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм, быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый)", - отмечается в сообщении.

Как сообщали, 7 декабря погоду в Украине будет определять холодный антициклон с северо-востока. На всей территории будет ветрено и без осадков.

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