В акватории Азовского моря объявлено штормовое предупреждение

В акватории Азовского моря днем 7 декабря ожидается шторм. Объявлен оранжевый уровень опасности.

Об этом пресс-служба Министерства внутренних дел сообщает в Telegram-канале.

"По данным Укргидрометцентра, днем 7 декабря на акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм, быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый)", - отмечается в сообщении.

Как сообщали, 7 декабря погоду в Украине будет определять холодный антициклон с северо-востока. На всей территории будет ветрено и без осадков.