В понедельник по всей Украине ветрено и без осадков

В ближайшие сутки, 7 декабря, погоду в Украине будет определять холодный антициклон с северо-востока.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает Интерфакс-Украина.

В понедельник по всей Украине - без осадков. Ветер восточный, на западе юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11° мороза, в западных областях местами 0-5° мороза; днем от 1° тепла до 4° мороза, на Закарпатье 7-12° тепла.

В Киеве без осадков. Температура ночью 6-8 мороза, днем 2-4 мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 7 декабря самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 9,9 градуса тепла в 2015 году, а самая низкая ночью - на отметке 21,8 градуса мороза в 1959 году.

Напомним, из-за первых заморозков украинцев просят быть осторожными на водоемах.