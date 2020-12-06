В понедельник по всей Украине ветрено и без осадков

В Киеве ночью 6-8 мороза, днем 2-4 мороза.

В понедельник по всей Украине ветрено и без осадков
Фото: censor.net.ua

В ближайшие сутки, 7 декабря, погоду в Украине будет определять холодный антициклон с северо-востока.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает Интерфакс-Украина.

В понедельник по всей Украине - без осадков. Ветер восточный, на западе юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11° мороза, в западных областях местами 0-5° мороза; днем от 1° тепла до 4° мороза, на Закарпатье 7-12° тепла.

В Киеве без осадков. Температура ночью 6-8 мороза, днем 2-4 мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 7 декабря самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 9,9 градуса тепла в 2015 году, а самая низкая ночью - на отметке 21,8 градуса мороза в 1959 году.

Напомним, из-за первых заморозков украинцев просят быть осторожными на водоемах.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Во вторник, 1 декабря, почти по всей Украине заморозкиВо вторник, 1 декабря, почти по всей Украине заморозки
В субботу в Киеве до +3 градусов, без осадковВ субботу в Киеве до +3 градусов, без осадков
Завтра 5 областях обещают сильный мокрый снег и дождьЗавтра 5 областях обещают сильный мокрый снег и дождь
В понедельник по всей Украине ветрено и без осадковВ понедельник по всей Украине ветрено и без осадков
Блок рекламы


Похожие новости
В субботу в Киеве до +3 градусов, без осадковВ субботу в Киеве до +3 градусов, без осадков
Во вторник, 1 декабря, почти по всей Украине заморозкиВо вторник, 1 декабря, почти по всей Украине заморозки
В четверг в Украине без осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь с мокрым снегомВ четверг в Украине без осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь с мокрым снегом
В субботу в Киеве до +3 градусов, без осадковВ субботу в Киеве до +3 градусов, без осадков
В четверг в Украине осадков не ожидаетсяВ четверг в Украине осадков не ожидается
В среду по всей Украине заморозки, кроме южных областейВ среду по всей Украине заморозки, кроме южных областей
Во вторник в Украине сохранится бездождевая погодаВо вторник в Украине сохранится бездождевая погода
В среду в Киеве без осадков, до +11В среду в Киеве без осадков, до +11
Во вторник в Киеве до +11, без осадковВо вторник в Киеве до +11, без осадков
В Чернобыльском заповеднике живет самая маленькая сова в Украине (фото)В Чернобыльском заповеднике живет самая маленькая сова в Украине (фото)
Последние новости
Подгружаем последние новости