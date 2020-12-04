В субботу в Киеве до +3 градусов, без осадков
Ночью в столице -1...-3 градуса.
В субботу, 5 декабря, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем +1...+3 градуса.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 градус, днем +6...+12 градусов.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем +1...+3 градуса.
В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем +2...+4 градуса.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем 0...+2 градуса.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 градус, днем +3...+5 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +5...+7 градусов.