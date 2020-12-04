В субботу, 5 декабря, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем +1...+3 градуса.



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[url=http://novostey.com/other/news919116.html]В субботу в Киеве до +3 градусов, без осадков - Разное на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/other/news919116.html>В субботу в Киеве до +3 градусов, без осадков - Разное на Новостей.COM</a>

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