В субботу в Киеве до +3 градусов, без осадков

Ночью в столице -1...-3 градуса.

В субботу в Киеве до +3 градусов, без осадков
Фото: Макс Требухов

В субботу, 5 декабря, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем +1...+3 градуса.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 градус, днем +6...+12 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем +1...+3 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем +2...+4 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем 0...+2 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 градус, днем +3...+5 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +5...+7 градусов.

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