Во вторник, 1 декабря, почти по всей Украине заморозки

В центре, а также на юге и севере страны возможен мокрый снег.

Во вторник, 1 декабря, почти по всей Украине заморозки
Фото: Макс Требухов

Во вторник, 1 декабря, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем -1...+1 градус.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5...-9 градусов, днем 0...+2 градуса.

На севере Украины облачно, мокрый снег, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 градусов, днем 0...+2 градуса.

В центре Украины облачно, мокрый снег, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...0 градусов, днем 0...+2 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-3 градуса, днем 0...+3 градуса.

На юге Украины облачно, мокрый снег, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 градуса, днем +2...+6 градусов.

В Крыму облачно, без осадков, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градусов, днем до +7 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

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