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2020-11-29
Завтра 5 областях обещают сильный мокрый снег и дождь
Погодные условия могут привести к нарушениям движения транспорта, предупредили в ГСЧС.
Фото: пресслужба ДСНС
30 ноября в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях - значительный мокрый снег и дождь.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в соцсети Facebook.
Также в этих областях прогнозируют налипание мокрого снега, местамигололед.
На юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м /с.
На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица (и уровень опасности, желтый).
"Погодные условия могут привести к нарушениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупредили спасатели.
Фото: скриншот