Завтра 5 областях обещают сильный мокрый снег и дождь

Погодные условия могут привести к нарушениям движения транспорта, предупредили в ГСЧС.

Завтра 5 областях обещают сильный мокрый снег и дождь
Фото: пресслужба ДСНС

30 ноября в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях - значительный мокрый снег и дождь.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в соцсети Facebook.

Также в этих областях прогнозируют налипание мокрого снега, местамигололед.

На юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м /с.

На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица (и уровень опасности, желтый).

"Погодные условия могут привести к нарушениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупредили спасатели.

Фото: скриншот

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