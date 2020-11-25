В пятницу погода существенно не изменится.

В течение ближайших двух суток в Украине осадков не ожидается, температурный фон почти не изменится и останется достаточно высоким, как для конца ноября.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает Интерфакс-Украина.

В четверг в Украине без осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь с мокрым снегом.

В западных, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях ночью и утром местами туман.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью от 5° тепла до 1° мороза, в западных, Винницкой, местами восточных и Одесской областях 1-6° мороза, в Карпатах до 8° мороза. Днем 3-8° тепла, на крайнем юге страны и Прикарпатье до 10°, в восточной части 0-4° тепла.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 ноября самая высокая температура днем была 13,8° в 2009 году, самая низкая ночью -21,9° в 1890 году.

В пятницу в Украине без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах 5-10° мороза. Днем 1-6° тепла, в южной части и на Прикарпатье 7-12°.