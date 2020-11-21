В субботу в Киеве до +3 градусов, без осадков

Ночью в столице -1...+1 градус.

В субботу в Киеве до +3 градусов, без осадков
Фото: timer.od.ua

В субботу, 21 ноября, в Киеве облачно, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем +1...+3 градуса.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины облачно, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-4 градуса, днем +2...+6 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем до +4 градусов.

В центре Украины облачно, мокрый снег, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-3 градуса, днем +2...+4 градуса.

На востоке Украины облачно, днем снег, ночью без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 градусов, днем 0...-2 градуса.

На юге Украины облачно, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 градуса, днем +2...+4 градуса.

В Крыму облачно, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем до +5 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Во вторник в Киеве прогнозируют до -1 градусаВо вторник в Киеве прогнозируют до -1 градуса
В Италии проснулся вулкан СтромболиВ Италии проснулся вулкан Стромболи
В четверг в Киеве ночью до -3, а днем до +4 градусовВ четверг в Киеве ночью до -3, а днем до +4 градусов
В субботу в Киеве до +3 градусов, без осадковВ субботу в Киеве до +3 градусов, без осадков
Блок рекламы


Похожие новости
В четверг в Киеве ночью до -3, а днем до +4 градусовВ четверг в Киеве ночью до -3, а днем до +4 градусов
Во вторник в Киеве прогнозируют до -1 градусаВо вторник в Киеве прогнозируют до -1 градуса
В субботу на востоке и севере Украины возможен мокрый снегВ субботу на востоке и севере Украины возможен мокрый снег
В пятницу в Киеве до +6 градусов, ночью до нуляВ пятницу в Киеве до +6 градусов, ночью до нуля
В четверг в Украине осадков не ожидаетсяВ четверг в Украине осадков не ожидается
В среду в Киеве без осадков, до +11В среду в Киеве без осадков, до +11
Во вторник в Киеве до +11, без осадковВо вторник в Киеве до +11, без осадков
Октябрь в Киеве был самым теплым за 140 лет, - метеорологиОктябрь в Киеве был самым теплым за 140 лет, - метеорологи
В четверг в Киеве без существенных осадков, до +14В четверг в Киеве без существенных осадков, до +14
В среду в Киеве до +15 градусов, без осадковВ среду в Киеве до +15 градусов, без осадков
Последние новости
Подгружаем последние новости