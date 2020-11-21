В субботу в Киеве до +3 градусов, без осадков
Ночью в столице -1...+1 градус.
В субботу, 21 ноября, в Киеве облачно, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем +1...+3 градуса.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
На западе Украины облачно, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-4 градуса, днем +2...+6 градусов.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем до +4 градусов.
В центре Украины облачно, мокрый снег, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-3 градуса, днем +2...+4 градуса.
На востоке Украины облачно, днем снег, ночью без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 градусов, днем 0...-2 градуса.
На юге Украины облачно, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 градуса, днем +2...+4 градуса.
В Крыму облачно, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем до +5 градусов.