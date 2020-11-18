В четверг, 19 ноября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1 ...- 3 градуса, днем до +4 градусов.



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[url=http://novostey.com/other/news917825.html]В четверг в Киеве ночью до -3, а днем до +4 градусов - Разное на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/other/news917825.html>В четверг в Киеве ночью до -3, а днем до +4 градусов - Разное на Новостей.COM</a>

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