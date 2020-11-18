В четверг в Киеве ночью до -3, а днем до +4 градусов
Осадков в столице не прогнозируют.
В четверг, 19 ноября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1 ...- 3 градуса, днем до +4 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1 ... + 4 градуса, днем +7 ... + 9 градусов.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1 ...- 3 градуса, днем до +4 градусов.
В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1 ...- 3 градуса, днем +2 ... + 4 градуса.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8 ...- 14 градусов, днем -3 ...- 4 градуса.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0 ...- 2 градуса, днем +3 ... + 5 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0 ... + 2 градуса, днем +4 ... + 6 градусов.