В субботу на востоке и севере Украины возможен мокрый снег

В Киеве днем будет дождь.

В субботу, 14 ноября, в Киеве облачно, ночью без осадков, днем дождь, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +4...+6 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины облачно, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +6...+8 градусов.

На севере Украины облачно, ночью дождь с мокрым снегом, днем дождь, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +4...+6 градусов.

В центре Украины облачно, ночью без осадков, днем дождь, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем +3...+5 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью дождь с мокрым снегом, днем снег, мокрый снег, ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура воздуха ночью -1 ...- 3 градуса, днем 0 ... + 2 градуса.

На юге Украины облачно, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +5...+7 градусов, в Одесской области ветер юго-западный, 3-8 м/с, температура ночью +2...+4 градуса, днем +6...+8 градусов.

В Крыму облачно, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +6...+8 градусов.