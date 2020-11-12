В пятницу в Киеве до +6 градусов, ночью до нуля

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, в Одесской области - +3...+5 градусов, днем +7...+9 градусов.

В пятницу, 13 ноября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +4...+6 градусов.