В пятницу в Киеве до +6 градусов, ночью до нуля

Осадков в столице не прогнозируют.

В пятницу в Киеве до +6 градусов, ночью до нуля
Фото: sibnovosti.ru

В пятницу, 13 ноября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +4...+6 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 градуса, днем +5...+8 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем +3...+5 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 градуса, днем +3...+6 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, в Одесской области - +3...+5 градусов, днем +7...+9 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 градуса, днем +5...+9 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +7...+9 градусов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Странная огромная «змея» оказалась инвазивным червемСтранная огромная «змея» оказалась инвазивным червем
В среду по всей Украине заморозки, кроме южных областейВ среду по всей Украине заморозки, кроме южных областей
Во вторник в Украине сохранится бездождевая погодаВо вторник в Украине сохранится бездождевая погода
В четверг в Украине осадков не ожидаетсяВ четверг в Украине осадков не ожидается
В пятницу в Киеве до +6 градусов, ночью до нуляВ пятницу в Киеве до +6 градусов, ночью до нуля
Блок рекламы


Похожие новости
В среду в Киеве без осадков, до +11В среду в Киеве без осадков, до +11
Во вторник в Киеве до +11, без осадковВо вторник в Киеве до +11, без осадков
Октябрь в Киеве был самым теплым за 140 лет, - метеорологиОктябрь в Киеве был самым теплым за 140 лет, - метеорологи
В четверг в Киеве без существенных осадков, до +14В четверг в Киеве без существенных осадков, до +14
В среду в Киеве до +15 градусов, без осадковВ среду в Киеве до +15 градусов, без осадков
В пятницу в Украине до +21, без осадковВ пятницу в Украине до +21, без осадков
В четверг в Киеве днем до +18 градусов, без осадковВ четверг в Киеве днем до +18 градусов, без осадков
Во вторник в Киеве температура воздуха ночью снизится до +2Во вторник в Киеве температура воздуха ночью снизится до +2
В Киеве впервые за 140 лет метеорологическое лето закончилось на ПокровВ Киеве впервые за 140 лет метеорологическое лето закончилось на Покров
В среду в Киеве до +18, без осадковВ среду в Киеве до +18, без осадков
Последние новости
Подгружаем последние новости