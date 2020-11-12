В пятницу в Киеве до +6 градусов, ночью до нуля
Осадков в столице не прогнозируют.
В пятницу, 13 ноября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +4...+6 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 градуса, днем +5...+8 градусов.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем +3...+5 градусов.
В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 градуса, днем +3...+6 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, в Одесской области - +3...+5 градусов, днем +7...+9 градусов.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 градуса, днем +5...+9 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +7...+9 градусов.