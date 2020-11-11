В четверг в Украине осадков не ожидается

Ночью столбик термометра опустится до -1.

В четверг, 12 ноября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +5...+7 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +5...+7 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем +4...+6 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем +4...+6 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, в Одесской области - +3...+5 градусов, днем +7...+9 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +9...+11 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +7...+9 градусов.