В среду по всей Украине заморозки, кроме южных областей

В среду, 11 ноября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1 ... + 3 градуса, днем +5 ... + 7 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Ночью заморозки местами до -1. Температура воздуха ночью до +5, днем +6 ... + 9 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью от -1 ... + 1 градус, днем +4 ... + 6 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0 ... + 3 градуса, днем +4 ... + 7 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1 ... + 2 градуса, днем +4 ... + 6 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5 ... + 7 градусов, днем +9 ... + 11 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3 ... + 5 градусов, днем +7 ... + 9 градусов.