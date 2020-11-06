Странная огромная «змея» оказалась инвазивным червем

Обычно червей довольно легко отличить от змей. Они меньше и тоньше, а еще у них не такая большая голова. На этом отличия не заканчиваются, но именно по таким внешним признакам человек обычно отличает змей от червей. Однако как змеи, так и черви, настолько разнообразны, что порой размера и формы недостаточно, чтобы отличить их между собой.

В Вирджинии местный житель заметил странное существо, которое счел за змею. Он снял животное на видео и сообщил в Службу по управлению и контролю ресурсов дикой природы Вирджинии. Служба забрала «змею» для изучения и выяснила, что она принадлежит к роду Bipalium.

Это существо — хищный червь, обитающий только в Соединенных штатах. Некоторые виды этого рода опасны для человека, так как выделяют нейротоксин тетродотоксин. Кроме того, эти животные невероятно живучие: даже из небольшой части их тела может вырасти новая особь.



