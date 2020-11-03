В среду, 4 ноября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +9...+11 градусов.



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[url=http://novostey.com/other/news916533.html]В среду в Киеве без осадков, до +11 - Разное на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/other/news916533.html>В среду в Киеве без осадков, до +11 - Разное на Новостей.COM</a>

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