В среду в Киеве без осадков, до +11
Слабый дождь возможен лишь в западных областях.
В среду, 4 ноября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +9...+11 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
На западе Украины облачно, ночью дождь, днем без существенных осадков, юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +10...+12 градусов.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +9...+11 градусов.
В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +10...+12 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +13...+15 градусов.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +14...+16 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +14...+16 градусов.