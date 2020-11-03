В среду в Киеве без осадков, до +11

Слабый дождь возможен лишь в западных областях.

В среду в Киеве без осадков, до +11
Фото: Макс Требухов

В среду, 4 ноября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +9...+11 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины облачно, ночью дождь, днем без существенных осадков, юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +10...+12 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +9...+11 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +10...+12 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +13...+15 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +14...+16 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +14...+16 градусов.

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